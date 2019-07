Cinema sotto le stelle al Daturi – Stanlio e Ollio

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MARTEDÌ 30 LUGLIO

STANLIO & OLLIO

di John S. Baird con S. Coogan, J. C. Reilly, 1h 37’, GBR-CAN-USA 2018

Biopic sugli anni finali della celeberrima coppia comica, che, dopo essere stata agli albori del successo, si ritrova ad accettare un ingaggio nei teatri britannici con la prospettiva di tornare al cinema: il tour parte in maniera deludente, i teatri sono semivuoti, e il loro impresario li coinvolge in piccole attività di promozione locale, che ottiene buoni risultati ma che mette a dura prova la salute di Hardy.