Cinema sotto le stelle al Daturi – A star is born

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

SABATO 27 LUGLIO

A STAR IS BORN

di Bradley Cooper con Bradley Cooper e Lady Gaga, 2h 15’, USA 2018

Jackson Maine è un musicista di successo con problemi di alcol e droga, Ally una musicista talentuosa che ha abbandonato il suo sogno. Mentre si innamorano, Jackson convince Ally a tornare sul palco. La carriera di Ally spicca il volo mentre a cadere sarà la tenuta psicologica di Jackson. Esordio alla regia per Bradley Cooper e prima apparizione sul grande schermo per Lady Gaga. 8 candidature e un Premio Oscar vinto.