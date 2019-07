Cinema sotto le stelle al Daturi – Il testimone invisibile

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 16 AGOSTO

IL TESTIMONE INVISIBILE

di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, 1h 42’, ITA 2018

Un ricco e noto imprenditore viene accusato dell’omicidio della sua amante. Le prove sembrano essere schiaccianti perciò l’imprenditore si affida a una penalista celebre per non aver mai perso una causa. La donna avrà pochissime ore per preparare la difesa.