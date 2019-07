Cinema sotto le stelle al Daturi – “The children act – Il verdetto”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 12 AGOSTO

THE CHILDREN ACT – IL VERDETTO

di Richard Eyre con E. Thompson, S. Tucci, 1h 45’, USA-GBR 2018

Fede e giustizia si scontrano in questa pellicola basata sul romanzo “La ballata di Adam Henry” di Ian McEwan, ma in una maniera tutta personale. La fredda e impegnata giudice Fiona Maye ordina che il giovane Adam, osservante testimone di Geova, riceva una trasfusione di sangue perché affetto da leucemia. Il giovane, però, perde la fede e sviluppa un’ossessione morbosa per la sua salvatrice.