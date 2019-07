Cinema sotto le stelle al Daturi – “Il Traditore”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 26 AGOSTO

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, 2h 28’, ITA 2019

Nella Sicilia degli anni ‘80 accade l’evento che cambierà per sempre la storia della criminalità organizzata: a seguito della cattura e dell’estradizione il mafioso Tommaso Buscetta decide di collaborare con il magistrato Giovanni Falcone, che porterà all’avvio del più grande processo contro la mafia in italia. In collaborazione con Libera.