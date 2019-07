Cinema sotto le stelle al Daturi – Tre volti

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 26 LUGLIO

TRE VOLTI

di Jafar Panahi, 1h 40’, IRAN 2018

Una ragazzina di un paesino di montagna vuole fare l’attrice, è piena di sogni e di potenzialità ma ostacolata dalla famiglia, dal fratello, dalla cultura: disperata, si rivolge alla sua attrice preferita, Benhaz Jafari, minacciando un gesto estremo.