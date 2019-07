Cinema sotto le stelle al Daturi – Troppa grazia

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 9 AGOSTO

TROPPA GRAZIA

di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, 1h 50’, ITA 2018

Lucia è una geometra a cui viene affidata la realizzazione della mappatura dell’Onda, opera edilizia destinata a snaturare il paesaggio collinare nel quale è cresciuta. Una misteriosa figura le ordina di bloccare i lavori: mentre lei pensa di essere impazzita la figura si fa sempre più pressante e porta Lucia a intraprendere un viaggio interiore.