Cinema sotto le stelle al Daturi – Tutti lo sanno

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 29 LUGLIO

TUTTI LO SANNO

di Asghar Farhadi con Penelope Cruz, Javier Bardem, 2h 12’, SPA-FRA-ITA 2018

Laura torna in Spagna con i suoi figli per il matrimonio della sorella. La gioia per il matrimonio e per il ritrovo con Paco, vecchio amico e compagno, dura molto poco: la figlia di Laura scompare e si finisce tra rovine, perdita, dolore e famiglie distrutte.