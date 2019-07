Cinema sotto le stelle al Daturi – Un affare di famiglia

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

UN AFFARE DI FAMIGLIA

di Hirozaku Kore’eda, 2h 1’, JAP 2018

Osamu e suo figlio trovano per strada una bambina abbandonata e decidono di prendersene cura. Nonostante la precaria condizione economica la bambina ritrova felicità e calore nel nuovo ambiente famigliare. Palma d’Oro a Cannes 2018 per una storia dolce e buffa, di affetto e di dolore, che parla soprattutto della capacità di reinventarsi.