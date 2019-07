Cinema sotto le stelle al Daturi – Van Gogh

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

DOMENICA 25 AGOSTO

VAN GOGH

di Julian Schnabel con W. Dafoe, O. Isaac, M. Mikkelsen, 1h 50’, USA-FRA 2018

La vita personale di uno dei più grandi pittori moderni si mescola alle tinte vivaci dei suoi quadri in una pellicola che racconta gli ultimi e tormentati anni di Vincent Van Gogh, dalla burrascosa amicizia con Paul Gauguin fino al triste epilogo della sua vita.