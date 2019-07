Cinema sotto le stelle al Daturi – “Vice – L’uomo nell’ombra”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA

di Adam McKay con Christian Bale e Steve Carell, 2h 12’, USA 2018

Prodotto da Brad Pitt, il film racconta l’ascesa all’interno della Casa Bianca del politico repubblicano e conservatore Dick Cheaney, diventato vicepresidente degli Stati Uniti durante i mandati di George W. Bush e del suo molto criticato operato in politica estera. 8 candidature e un Premio Oscar vinto.