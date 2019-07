Cinéma Rural Itinérant – “Non ci resta che il crimine”

Lunedì 15 prende il via la V ed. del “Cinéma Rural Itinérant” della Val trebbia, l’appuntamento è nella storica e suggestiva piazzetta del Torrione del Castello Anguissola nel Borgo Antico di Travo dalle ore 21:30. Quattro appuntamenti, due a luglio, il 15 e 16, due ad agosto il 5 e 6 in cui si alterneranno film per adulti e bambini.

Lunedì 15 luglio, verrà proposta la commedia di Massimiliano Bruno, “Non ci resta che il crimine” con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Daniele Trombetti, Daniele Blando, Emanuel Bevilacqua, Sara Baccarini, Lorenzo Lucchi, dove tre improbabili amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi simbolo della Banda della Magliana.

L’evento ha il sostegno e la collaborazione del Comune di Travo, il Cinema Le Grazie di Bobbio, l’associazione ArTre val Trebbia.