Cinema sotto le stelle a Perino – “Little Miss Sunshine”

LITTLE MISS SUNSHINE – Cinema sotto le stelle, piscina comunale Perino

Venerdì 6 agosto, ore 21:30

Una sgangherata famiglia, quella degli Hoover, che si ritroverà in viaggio su un cadente pulmino verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della California, Little Miss Sunshine, per cui la piccola Olive è stata selezionata. Il viaggio, a dir poco movimentato, ridefinirà i rapporti, e darà occasione a ciascuno, in modo inatteso e imprevedibile, di riconciliarsi con se stesso prima che con gli altri. Due registi esordienti, un cast di tutto rispetto, una sceneggiatura brillante sostenuta da un concept temerario. Ci troviamo dinnanzi a qualcosa di raro: un’opera fresca, capace di intrattenere e al contempo canalizzare emozioni in modo naturale. Rigorosamente on-the-road, si celebra a tutto tondo l’eccentricità del paradosso umano, a passo spedito attraverso le potenziali paludi della tragicommedia, battendo sentieri prossimi alla black comedy fino ai lastricati viottoli del grottesco suggerito. La sensazione, esaurita la trance cinematografica, già di per se indicativa della qualità della pellicola, è quella di un’opera realizzata da qualcuno che aveva realmente voglia di farlo. Tutto ciò non è poco. Anzi, è tanto. Little Miss Sunshine conquistò quattro nomination agli Oscar, e vinse nelle categorie Miglior sceneggiatura originale e Miglior attore non protagonista.

Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione della sdraio o direttamente in piscina o tramite Whatsapp al 3475136705