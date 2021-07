Cinema sotto le stelle a Perino – “Raya e l’ultimo drago”

RAYA E L’ULTIMO DRAGO – Cinema sotto le stelle, piscina comunale Perino

Venerdì 30 luglio, ore 21:30

Film d’animazione diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, è ambientato nell’immaginario regno di Kumandra abitato da un’antica civiltà. 500 anni prima umani e draghi vivevano insieme in pace e in amicizia, fino a quando la minaccia dei terribili mostri Druun ha fatto si che i draghi sacrificassero le loro vite per proteggere l’umanità. Ora i Druun sono tornati e sarà compito di Raya (voce originale Kelly Marie Tran), giovane e coraggiosa guerriera, mettersi alla ricerca dell’ultimo Drago acquatico vivente, Sisu (voce originale di Awkwafina), per combattere i malvagi Druun e liberare così il suo regno. Raya è rimasta sola, non ha più nulla, ha perso il suo amato padre Benja, il Capo del regno di Cuore e ora sta per perdere anche il mondo in cui è cresciuta. Si avventura così nel regno di Kumandra con la speranza di trovare Sisu, l’unica creatura acquatica divina e magica in grado di riportare la pace nella sua terra. Durante il viaggio Raya, affiancata dal suo amico fidato Tuk Tuk, diventerà una potente guerriera, dallo spirito affilato come la spada che apparteneva a suo padre e grazie a questa incredibile avventura imparerà a fidarsi degli altri e scoprirà che esiste un prezioso potere anche dentro se stessa.

Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione della sdraio o direttamente in piscina o tramite Whatsapp al 3475136705