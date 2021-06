Cinema sotto le stelle a Rivergaro – LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU

L’8 luglio prende il via la sesta edizione della rassegna estiva “River, Cinema Sotto Le Stelle”. Gli appuntamenti saranno quattro, tutti di giovedì a partire dalle 21:30 e ad entrata libera fino ad esaurimento posti.

Secondo appuntamento, a Niviano nel giardino di Via Alberoni, 3 presso la Parrocchia di S. Stefano, giovedì 22 luglio ore 21:30 con LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU, un film che respira di grazia e leggerezza, commuove, conquista. Le ricette della signora Toku diretto da Naomi Kawase e basato sull’omonimo romanzo di Durian Sukegaway. Nella periferia di Tokyo, Sentaro (Masatoshi Nagase) gestisce una piccola pasticceria in cui serve dorayaki, dolci giapponesi ripieni di confettura di fagioli rossi. Il locale è frequentato da pochi clienti, fra questi c’è una ragazza, Wakana (Kyara Uchida), l’unica compagnia che Sentaro sembra gradire. L’uomo è infelice, trascina la sua vita e affoga i suoi dispiaceri nel sakè, sognando il giorno in cui riuscirà a pagare l’enorme debito che lo affligge.

Tutto cambia una mattina, quando una vecchia signora, Toku (Kirin Kiki), si presenta al negozio per chiedere un lavoro. Sentaro è titubante, ma quando assaggia i dorayaki della donna, rimane conquistato dal loro sapore sublime e dalla passione che Toku dimostra di avere, nonostante l’età avanzata. Grazie all’aiuto di Toku, gli affari del negozio fioriscono e la gente accorre per mangiare i loro dorayaki. Quando la padrona dell’esercizio impone a Sentaro di licenziare Toku, a causa di alcune voci che la vogliono affetta da una malattia contagiosa, l’uomo si rifiuta di eseguire gli ordini. Ben presto, però, i clienti smettono di frequentare l’attività e Toku, che si licenzia volontariamente, racconta a Sentaro e Wakana la toccante e sconvolgente verità su di lei.