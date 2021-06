Cinema sotto le stelle a Rivergaro SI MUORE SOLO DA VIVI

Sesta edizione della rassegna estiva “River, Cinema Sotto Le Stelle”. Gli appuntamenti saranno quattro, tutti di giovedì a partire dalle 21:30 e ad entrata libera fino ad esaurimento posti. Le proiezioni si terranno a Rivergaro, nel giardino Anguissola di via don Veneziani, 64 (di fronte alla Casa del Popolo), e novità, quest’anno anche a Niviano di Rivergaro nel giardino di Via Alberoni, 3 presso la Parrocchia di S. Stefano.

Quarto ed ultimo appuntamento Rivergaro, giovedì 19 agosto ore 21:30 con SI MUORE SOLO DA VIVI, una commedia dagli scenari romantici, momenti surreali e un’idea chiara di cinema. Un esordio promettente del regista Alberto Rizzi. Anche il cast di provenienza non strettamente teatrale lavora bene in squadra, a cominciare da Alessandro Roja forse nel suo ruolo migliore nei panni di Orlando, per proseguire con Alessandra Mastronardi (Chiara), Amanda Lear (la Granaglia), Red Canzian (il Grande Musicista) e la giovanissima esordiente Annalisa Bertolotti nel ruolo di Angelica. Anche la band è un mix ben riuscito: Neri Marcorè, Francesco Pannofino e i bravi Andrea Libero Gherpelli e Paolo Cioni. Rizzi ha una sua idea di cinema e la comunica con gentilezza e determinazione, senza imporre ma convincendo scena dopo cena, facendoci entrare in un mondo a parte fatto di latterie sociali e forme di parmigiano erranti, di motonavi che sembrano i battelli a vapore del Mississippi e di cefali volanti, seguendo uno swing da balera con la coscienza che “il funky è morto” ma che c’è chi lo balla ancora (e la scelta delle comparse danzanti è altrettanto azzeccata di quella del cast).