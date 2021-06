Cinema sotto le stelle all’Arena Daturi 2021 – 18a edizione

La manifestazione organizzata da Arci Piacenza e Cinemaniaci Associazione Culturale giunge quest’anno alla maggiore età, infatti quella del 2021 è la 18esima edizione. Il calendario prevede 17 serate tra giugno e luglio, 23 in agosto e 5 in settembre. Per quanto riguarda l’orario di inizio delle proiezioni: fino al 18 luglio sarà intorno alle 21.45, dal 19 luglio verso le 21.30, in agosto intorno alle 21.15 e in settembre dalle 21.