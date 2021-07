Cinema sotto le stelle-Piscina comunale Perino – “Hasta la vista”

Tre ragazzi di vent’anni con disabilità, affrontano un viaggio “particolare” superando i limiti imposti dalla loro condizione grazie al sostegno reciproco, alla complicità e all’amicizia. Amano il vino e le belle donne, ma sono ancora vergini e per questo decidono di fare un viaggio insieme. Andranno in un bordello spagnolo specializzato, per riuscire a realizzare il sogno di perdere la propria verginità. Per ricevere l’approvazione delle famiglie nascondono il loro vero piano e fingono di voler partire per un tour delle cantine di Spagna e Francia all’insegna del buon vino. Piccolo problema: uno è non vedente, uno è sulla sedie a rotelle, uno è paraplegico. Ma nulla li fermerà, anche grazie al prezioso aiuto di un’infermiera che li accompagnerà nella loro avventura.

Genere: Commedia

Regia: Geoffrey Enthoven

Attori: Robrech Vanden Thoren, Gilles De Schryver, Tom Audenaert

Durata: 115 min

Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione della sdraio o direttamente in piscina o tramite WA al n° 3475136705