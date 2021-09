Cinemobile – Charlie Chaplin vs Buster Keaton

A meno di una settimana dalla chiusura della 18esima edizione dell’Arena Daturi, l’associazione Cinemaniani propone una doppia proiezione speciale, giovedì 16 settembre ore 21 ai Giardini Margherita in via Alberoni a Piacenza, con ingresso gratuito e obbligo di Green Pass secondo la normativa vigente.

Chaplin vs Keaton, Chaplin o Keaton? La scelta è difficile. Ci si schiera come tra mare e montagna, Pelé e Maradona, Beatles e Rolling Stones…Noi non scegliamo, ma ve li mostriamo uno di seguito all’altro, per riscoprire – e magari vedere per la prima volta sul grande schermo – due delle loro opere in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna con musiche di Charlie Chaplin e Timothy Brock. Alle ore 21 proietteremo IL MONELLO di Chaplin e alle 22 proietteremo LA PALLA N. 13 di Keaton. La serata dovrebbe concludersi intorno alle 22:45. In caso di pioggia giovedì 16 settembre cercheremo di recuperare lo spettacolo nei giorni seguenti, nella prima data utile a partire da venerdì 17 settembre.

Serata organizzata da Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza nell’ambito del bando Giovani Protagonisti.