Concorto Film Festival ed EXSpazio4 presentano

CINETOMBOLATA RETURNS 2 -LA VENDETTA

Giovedì 19 dicembre ore 21

Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli

Ingresso da via Gregorio X, Piacenza

Questo Natale ritorna una bellissima e ormai storica tradizione, la mitica Tombolata Cinematografica! Come funziona? Ogni numero corrisponde a scene, frasi o colonne sonore dei film più emblematici della storia del cinema e serie tv. Come nella migliore tradizione “tombolesca” la vincita dipende anche dalla sorte, ma solo una certa cinefilia ti regalerà la soddisfazione di riconoscere i film che verranno estratti dal bussolotto! Si può partecipare individualmente o a coppie. Il costo di ogni cartella della tombola è di 2 euro. In palio ambiti premi e la gloria cinefila totale.

Gradite prenotazioni a: info@concorto.com o su sms/whatsapp al 3664792961