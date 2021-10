Torna Cioccolandia, che quest’anno la Pro Loco di Castel San Giovanni ripropone per sabato 6 novembre.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 9 di sabato 6 novembre per terminare alle 18, con la distribuzione dei dolci già dal mattino, a partire dalle 11. I punti di distribuzione saranno in piazza XX settembre dove sarà possibile degustare il salame di cioccolato e le pesche dolci nelle confezioni monodose. Per assaggiare le prelibatezze preparate dalla Pro Loco sarà necessario munirsi di apposito braccialetto presso le postazioni dell’associazione sparse nel centro della città. Durante la giornata saranno esposti i banchetti dei maestri del cioccolato, dei commercianti di Castel San Giovanni che allestiranno degli spazi lungo corso Matteotti e in via Mazzini, oltre ai banchetti del gusto e a quelli delle associazioni di volontariato di tutto il territorio.