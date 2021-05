Circuito di Bobbio – escursione di Mi Piace Travel

Un’antica strada ed una stupefacente terrazza sul Trebbia che ci permetterà di riscoprire la storia geologica di questa meravigliosa valle. Mi Piace Travel organizza una escursione che inizia sulle tracce dell’antico cammino che in origine collegava Piacenza a Genova; proseguendo poi nel cuore di una delle strutture geologiche più significative di tutto l’Appennino settentrionale cioè la finestra di Bobbio.

Nel tratto compreso tra Marsaglia e Bobbio, la Trebbia ha scavato profondamente, la valle, mettendo a nudo la struttura geologica interna dell’Appennino. Il risultato è quello che si ammira dalla terrazza panoramica di Brugnello: il fiume scorre imperioso tra pareti verticale, disegnando meandri in continua evoluzione; sintomo questo di una vitalità mai sopita. Le sponde e le vallette come la Curiasca o quella di Rosso, hanno inciso in profondità la roccia, e il loro tipico profilo a “V” è ammantato da fitti boschi .

Escursione adatta a tutti, su un tracciato mai pericoloso od esposto. Durata complessiva al netto delle soste h. 4,5 al netto delle soste. Quota di partecipazione: € 15 adulti e € 10 minori di 18 anni. La quota comprende accompagnamento con guida #AIGAE abilitata ed assicurazione R.C. che lungo il sentiero fornirà informazioni sugli aspetti storici e naturalistici della valle. Per adempiere alla normativa ANTICOVID in fase di iscrizione verrà inviata apposita modulistica che dovrà essere riconsegnata compilata il giorno dell’escursione.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.30 del giorno 13/05/2021.

