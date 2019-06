Climax Festival

Il tema del cambiamento climatico è diventato prepotentemente d’attualità, non sempre sono chiare tutte le implicazioni connesse a questo evento e le modifiche dei nostri comportamenti che si rendono necessarie. Il Festival Climax nasce proprio per cercare di dare risposte a qualche domanda e per stimolare la collaborazione a livello locale nell’individuare comportamenti comuni positivi.

La prima edizione apre venerdì 5 luglio ad Agazzano, piccolo paese delle colline piacentine. Di seguito il programma dettagliato di tutte le iniziative.

Venerdì 5 luglio

Ore 18: inaugurazione delle mostre presso la biblioteca. Apre il festival questo appuntamento a cui sarà presente per un saluto il Sindaco di Agazzano Mattia Cigalini.

– “La percezione del cambiamento climatico” – presentazione del questionario realizzato dagli allievi della scuola secondaria di Pianello Val Tidone a cura del Prof. Corino con l’Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone

– “Impronta ecologica e cambiamenti climatici: così lontano, così vicino” a cura di Legambiente Piacenza – Circolo Politi

– “Alberi nostri amici” fotografie di Annamaria Cattaneo

Le mostre saranno visitabili nei seguenti orari: Venerdì dalle 19 alle 22, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, Domenica dalle 17 alle 19

Ore 21: Caccia al tesoro a squadre sul clima e l’ambiente

Sabato 6 luglio

Conferenza: “Le comunità locali di fronte al cambiamento climatico”

Ore 9-13 – salone parrocchiale. Modera Barbara Pulliero di Echofficine. Apre la conferenza Dea De Angelis, naturalista e assessore del Comune di Agazzano, a seguire intervengono:

Rolando Cervi, WWF Parma

“Il cambiamento climatico è oggi. Siamo pronti?”

Giuseppe Miserotti, ISDE

“Gli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana”

Enrica Capelli, Università di Pavia

“La risposta epigenetica ai cambiamenti ambientali”

Anja Werner, Architetto paesaggista

“Come gli interventi dell’uomo influiscono sul microclima locale”

Francesco Fantuzzi, Mag 6 Reggio Emilia

“Aumentare la resilienza della comunità ai cambiamenti climatici grazie ad economia locale e finanza etica”

Laura Chiappa, Presidente Legambiente Piacenza – Circolo Emilio Politi

“Pensare globalmente, agire localmente: lotta ai cambiamenti climatici”

World café sui temi del cambiamento climatico

Ore 15-17: salone parrocchiale – Introduce Francesca Bonello

tavolo agricoltura, con Ottavio Rube di Valli Unite (AL)

tavolo economia locale, con Francesco Fantuzzi della Mag 6

tavolo risorse naturali e ambiente, con l’architetto Anja Werner

tavolo piccoli comuni, con Massimo Castelli, coordinatore ANCI

Ore 17,30 – salone parrocchiale: report dai tavoli del World Café

Ore 18 – salone parrocchiale: “Azioni per il clima: azioni positive” racconto di Ottavio Rube di Valli Unite dai Colli Tortonesi (AL). Proiezione del film “Il Punto di non ritorno” di e con Leonardo di Caprio

Ore 22 – salone parrocchiale

Dal regista premio Oscar Fisher Stevens e dall’attore premio Oscar e Messaggero della Pace per conto dell’ONU Leonardo Di Caprio, Punto Di Non Ritorno presenta un affascinante resoconto sui drammatici mutamenti che si verificano oggi in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici, assieme a ciò che tutti noi, come individui e come società, possiamo fare per prevenire una fine catastrofica della vita sul nostro pianeta.

Il film-documentario segue Di Caprio nel suo viaggio lungo i cinque continenti fino al Circolo Polare Artico, con le interviste ai grandi scienziati, gli incontri con i più importanti leader mondiali, attivisti e residenti locali per acquisire una più profonda comprensione di questo problema complesso e indagare soluzioni concrete per la sfida ambientale più urgente del nostro tempo.

Domenica 7 luglio

La cultura del clima – micro-eventi per conoscere, stare insieme, progettare

Ore 16-21 – Cortile del Municipio di Agazzano

Ore 16: “La Val Luretta naturalistica” incontro a cura di Dea De Angelis

Ore 17: passeggiata naturalistica lungo il torrente Luretta con Dea De Angelis

Ore 18: Laudato Sii – L’enciclica ecologica di Papa Francesco raccontata da Don Fabrizio Bonelli

Ore 21: Lettura da “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono a cura di Alessandra Neve

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero con la possibilità per chi vuole di fare un’offerta per le attività dell’associazione Echofficine. Per maggiori informazioni potete contattare il numero 348.7186660 o scrivere a echofficine@gmail.com

Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione il Comune di Agazzano, WWF Parma, Legambiente Piacenza, ISDE e l’associazione Gira la Luna