Club Veicoli Storici Piacenza – “Motus vivendi”

Chiusura in bellezza per il Club Veicoli Storici di Piacenza che si appresta ad organizzare l’ultimo evento della stagione 2019 per domenica 8 settembre con “Motus Vivendi”, manifestazione per auto e moto d’epoca.

“Ci siamo appena ripresi dal successo e dall’impegnativa Bobbio – Passo Penice, il Trofeo Renati – commenta Bruno Francesconi, membro del Club – e subito ci rimettiamo in pista per un nuovo appassionante evento: “Motus Vivendi”, aperto per gli amanti della quattro e delle due ruote. Vogliamo chiudere la stagione con una manifestazione importante, dedicata sia alle auto sia alle moto d’epoca. E’ un omaggio a tutti i nostri amici e soci del Club: in questo modo possono partecipare con il mezzo preferito”.

Il ritrovo è fissato per domenica 8 settembre in piazza Giovanni XXIII e Piazza del Mercato ad Agazzano, dalle 8 e 30 alle 10.

Da lì la carovana inizierà un tour panoramico sulle colline della Val Tidone e Val Luretta. Da Agazzano, si passerà per Sarturano per arrivare a Borgonovo, quindi si salirà a Corano per scendere alla Moretta. Di nuovo salita verso Vicobarone, Montalbo e Sala Mandelli, dove è prevista una sosta di ristoro presso la tenuta “La Torretta”.

La guidata riprende per Trevozzo, Pianello, Agazzano e “bandiera a scacchi” a Piozzano presso l’agriturismo la Sorgente, dove è previsto il pranzo.

La quota di partecipazione è di 30 euro a persona.