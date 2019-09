Una colazione anni ’30 per riscoprire “Armonia in Duets” nel concerto di Giuliano Ligabue e Ileana Mottola per la raccolta fondi a favore di Armonia onlus.

Una meravigliosa scenografia di abiti e accessori rigorosamente in stile, a cura di Veenta Luxury Vintage, trasformerà per un giorno il ristorante “La Veranda” del Best Western ParkHotel Piacenza. Una colazione, un concerto, un’ esposizione di moda vintage: questo e molto altro sarà “Colazione anni ’30: Armonia in Duets”.

Il contributo minimo di partecipazione è di €15; il ricavato verrà devoluto all’Associazione Armonia onlus. Per info e prenotazioni: 333-4241681 | 347 1590855. L’evento è organizzato da Coordinamento Donne CISAL Emilia Romagna e Armonia Onlus con la collaborazione di #VeentaLuxuryVintage e Daniela Morelli.