Coli tra cultura e territorio

L’amministrazione comunale di Coli con la collaborazione di Proloco, Gruppo Alpini e Anspi di Perino e il Comunello Monte Armelio invitano alla conferenza dibattito domenica 3 novembre a Perino.

Ritrovo alle 14.30 in piazza Gazzola a Perino per la visita alla pineta del Monte Armelio #cornice per selfie e foto ricordo. Alle 16.30 incontro e dibattito presso il Circolo Anspi a Perino. Ospite l’assessore regionale Paola Gazzolo. Relatori Dr M. Rossi, G. Costa e il Maestro Romano Bertuzzi. Modera Irina Turcanu. A seguire rinfresco.