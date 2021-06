Mentre continuano e si estendono ulteriormente i lavori di restauro, restyling e ristrutturazione del patrimonio architettonico dell’Opera Pia Alberoni sito in San Lazzaro, con il migliorare delle condizioni della pandemia da covid-19, e l’arrivo della bella stagione, la Galleria Alberoniinsieme a Piacenza Jazz Club propone, dal 21 giugno al 3 luglio 2021 un intenso programma di iniziative culturali fatto di concerti jazz che si terranno nello splendido parco alberoniano e di visite guidate e proiezioni, per conoscere e approfondire alcuni aspetti della lunga storia dell’Istituzione di San Lazzaro e del suo immenso patrimonio culturale.

Tutte le iniziative proposte dalla Galleria Alberoni prevedono la prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare al seguente recapito telefonico: 3349790207. (Per info: uffici@operapiaalberoni.it). Le visite e tutte le iniziative culturali si terranno nel rispetto dei protocolli anticovid 19. Sarà pertanto necessario l’uso della mascherina e il numero di persone ammesse a ogni iniziativa è fortemente contingentato. Ogni istruzione necessaria sarà data telefonicamente all’atto della prenotazione. Il ritrovo è sempre all’ingresso della Galleria Alberoni (con eccezione per l’iniziativa del giorno 29 giugno). Ogni evento culturale si concluderà in tempo per permettere ai partecipanti di assistere al concerto jazz programmato nel parco.

Sabato 26 giugno 2021

Sala Arazzi, ore 21

Come la Madonna Sistina sopravvisse ai nazisti

Proiezione del documentario La Madonna Sistina. Un Capolavoro ritrovato,

regia Claudio Poli, prodotto da SKY Italia. Sarà presente Elena Kostioukovitch, scrittrice che nel documentario commenta l’emozionante ritrovamento ad opera del nonno Leonid Rabinovich. Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria 3349790207

La Madonna Sistina di Raffaello è il notissimo capolavoro del XVI secolo che oggi lega le città di Piacenza e Dresda. Nel XX secolo questo dipinto ha rischiato di sparire per sempre. Se lo possiamo ammirare oggi è grazie alla tenacia di un uomo e a diverse coincidenze straordinarie. SkyArte ha ricostruito, attraverso un documentario, le vicende seguite al disastroso bombardamento della città di Dresda che vedono protagonisti il tenente Rabinovich appassionato d’arte e uno dei quadri più intriganti dell’arte occidentale. Sabato 26 giugno, presso la Galleria Alberoni, sarà proiettato questo interessante documentario. Sarà presente in Sala Elena Kostioukovitch, nipote dell’uomo che ritrovò il capolavoro, cresciuta ascoltando, dalla voce del nonno, il racconto di tutta la vicenda.