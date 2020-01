Commedia dialettale “A Spus me Nonna”

Sabato 18 Gennaio – ore 20.45 – Teatro Comunale di Pianello Val Tidone

Commedia Dialettare di A. Pitteri “A Spus me Nonna”

Come da tradizione torna l’appuntamento con la compagnia dialettale giovanile pianellese de “I Povar Lucc” che hanno presentato la commedia in prima presso il salone parrocchiale il giorno di Santo Stefano, appuntamento pianellese di lunga data. Nuovi giovani attori si esibiscono quest’anno sul Palco con tante novità.

Una famiglia normale…ma non troppo! Il rude Ugo, l’ambiziosa moglie Renata, il figlio (dongiovanni!) Nando e la filgia, la Rimida (ma non troppo!) Valeria. Completa il quadretto la domestica Gina. A turbare il menage familiare l’arrivo di nonna Clara, decisamente fuori dal comune. Come reagiranno i 5? E l’anziano spasimante di Valeria, il ricco cav. Milani? E da Parigi, una vecchia fiamma di Clara… Si sistemano le cose in famiglia? E cosa nascerà?