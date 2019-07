Commedia dialettale “As sära una porta…as véra un purton!”

La Filodrammattica San Bernardino porta in scena “As sära una porta…as véra un purton!”. La commedia, scritta e diretta da Massimo Calamari, si terrà mercoledì 31 Luglio, alle 21, sul palco di Piazza Colombo di Bettola.

Sarà l’ultima occasione per vedere l’ultimo spettacolo preparato dal gruppo bettolese, che come tradizione dal 1991, ogni anno porta in scena una nuova commedia. È già in rampa di lancio infatti “Töla sö dulsa!” che porta sempre la firma di Massimo Calamari, le cui prove inizieranno i primi di settembre con il debutto tra Santo Stefano e l’Epifania.

In scena mercoledì sera con Massimo Calamari nel ruolo di Gilberto, Cristina Bertinetti, Glenda moglie di Gilberto e presidente dell’azienda di famiglia, Marco Marcotti (Carlo il direttore generale), Stefano Davoli, (Primo, il direttore del personale), Claudio Carini (Guido, il maggiordomo di casa), Susanna Brizzolesi (Susanna, cuoca e cameriera personale di Glenda). Quindi Doriano Iencinella (sceicco Al Tafani), Stefano Chiappa (assistente dello Sceicco), e a chiudere il gruppo Sabina Ballestrazzi, da poco aggregatasi alla Filodrammatica San Bernardino, nel nuovo ruolo di Consuelo, personaggio inserito ad hoc solo nell’ultimo mese.

Gli stessi attori saranno i protagonisti della nuova avventura, per un gruppo unito sopra e giù dal palco.