Commedia dialettale “Malett i sood”

Sabato 4 gennaio alle ore 21 al Teatro President sarà in scena, per la rassegna dialettale allestita dalla Famiglia Piasinteina e dedicata a Nino Castellini, Ra Familia Bubièiza con la commedia “Malett i sood”, commedia brillante in tre atti di Egidio Carella.

Si tratta di una delle più amate dal pubblico fra le commedie del poeta e commediografo piacentino, che inizia nella bottega da sarto di Paulèi. Lui, la moglie Luisa, la sorella di lui, Tersilla, e l’amico Ceccu Luigi Dallanoce, sono poveri diavoli alle prese con i conti di tutti i giorni, le lire contate, i soldi che non bastano mai, quei “malett i sood”. Tira aria grama, di miseria nera, Paulèi sembra un perseguitato dalla cattiva sorte, col metro da sarto al collo, i pantaloni rattoppati, le scarpe ridotte a niente, grida disperato: “Ma è un disonore essere povero?”.

Finalmente una bella notizia, fra le tante non buone, che fa impazzire tutti di felicità: il fratello di Paulèi è morto e gli ha lasciato tanti milioni. Negli atti seguenti della commedia Paulèi dilapida la fortuna in pranzi, feste, abiti, e a causa di cattivi consiglieri, tra cui un conte che oltre a fargli fare solo investimenti sbagliati gli corteggia anche la moglie. Ed ecco ritornare la miseria… “Malett i Sood”! Tutto sommato, è meglio essere poveri ma onesti, piuttosto che ricchi, egoisti e scialacquatori, con i grilli per la testa e le mani bucate”.

Personaggi ed interpreti: Paulin Maretti, Gigi Bertacchi; Luisa, Sandra Mazzari; Tersilla, Clara Giafusti; Ferruccio, Andrea Bernardi; Cocca, Paola Fagnola; Sergio, Nicolò Isola; Cecco, Maurizio Alpegiani; Conte di Roccia Scabra, Danilo Covati; Lucietta, Roberta Forelli; Loretta, Barbara Carminati; Carlin, Manuel Martini; Ufficiale giudiziario, Toni Loforti; notaio, Giovanni Scotti. Regia di Maurizio Alpegiani, rammentatrice Maria Grazia Cella, traduzione di Sandra Mazzari.

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 – Da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel.389 9320964 dalle 12 alle 19 Da lunedì a Sabato – famigliapiasinteina1953@gmail.com