Commedia dialettale “A sära una porta…as véra un purton!”

Terza serata con la rassegna dialettale organizzata dalla Proloco di Castellarquato in collaborazione con la Filodrammatica Arquatese presso il cortile delle scuole medie di Castellarquato.

I prossimi appuntamenti vedranno impegnate lunedì 24 alle 21, la compagnia Filodramattica San Bernardino di Bettola, che porterà in scena la commedia inedita in tre atti scritta e diretta dal bettolese Massimo Calamari “A sära una porta…as véra un purton!”, per poi concludere la rassegna con la compagnia “I soliti” di Podenzano con “Cherta canta….vilan ronfa” tradotta e diretta da Gianni Sartori.

I tre atti brillanti con la Filodrammatica San Bernardino sono ambientati in casa di Glenda, una ricca industriale ultimamente preda di crisi depressive delle quali il marito Saverio si approfitta per sgattaiolare fuori casa e dedicarsi a piaceri di ogni sorta. Ma con la crisi finanziaria, anche l’azienda di Glenda e Saverio si trova a navigare in cattive acque. Se non fosse che alle porte c’è in arrivo un petroliere arabo intenzionato a chiudere un grosso affare. Ma sarà un vero arabo o un truffatore?. E Glenda finge di essere depressa, oppure sta escogitando qualcosa alle spalle del marito? Per saperlo bisogna vedere i tre atti, in cui il divertimento è assicurato.

Con Massimo Calamari in scena nei panni di Saverio, anche Cristina Bertinetti (Glenda), Marco Marcotti (Carlo), Stefano Davoli (Primo), Doriano Iencinella (Sceicco Al Tafani), Stefano Chiappa (Attilio), Susanna Brizzolesi (Susanna), Claudio Carini (Guido), Sabina Ballestrazzi (Consuelo).