Concerto allievi Milestone School of Music

Proseguono i concerti delle classi di musica d’assieme della Milestone School of Music presso il Caffè Letterario Baciccia. Stavolta toccherà agli allievi delle classi guidate da Andrea Zermani e da Gianni Azzali che saliranno sul palco martedì 18 giugno alle 21.30.

La serata si divide in due parti. Nel corso della prima suonerà la Saxophone Section diretta da Andrea Zermani, responsabile dei corsi di saxofono della scuola piacentina di via Musso. L’ensemble è composto da Cristian Piga, Stefano Cipolla e Aldo Paradiso ai sax alti, Roberto Aroldi e Roberto Maroni ai sax tenori e Pierluigi Balduzzi al sax baritono; sarà accompagnato da una sezione ritmica di cui fanno parte Gianni Azzali al pianoforte, Paolo Zucconi al contrabbasso e Luca Mezzadri alla batteria.

Per l’esibizione al Baciccia il gruppo ha preparato brani di Jim Snidero, un brillante saxofonista americano già molto conosciuto per il suo metodo didattico particolarmente efficace, ma che sta facendo parlare di sé per alcune uscite discografiche felici, riscuotendo il plauso della critica internazionale.

Nella seconda parte sarà la volta della Classe di Musica d’Assieme diretta da Gianni Azzali. Una formazione corposa di ben dieci elementi, quasi una piccola orchestra composta da Sara Giovannini alla voce, Elisabetta Lazzarini a voce pianoforte, Franco Mainardi alla tromba e flicorno, Paolo Zucconi alla tromba, Gabriele Sturla al sax alto e soprano, Angelo Ipri al sax tenore, Roberto Baggi alla chitarra, Lorenzo Grazioli al pianoforte, Enzo Orlandi al contrabbasso e Luigi Cornelli alla batteria.

Si alterneranno brani strumentali ad altri cantati, ripresi dalla migliore tradizione mainstream del jazz moderno.

Tutti i corsi della MSOM continueranno per tutto il mese di giugno per poi riprendere dopo la pausa estiva, il prossimo mese di settembre. Per ulteriori informazioni sull’offerta della Milestone School of Music si rimanda al sito www.piacenzajazzclub.it.