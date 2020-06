Concerto “Carmen e altre storie”

Domenica 28 giugno la Galleria Alberoni di Piacenza riabbraccia la città e riapre per una sola serata con un evento culturale che accompagnerà i visitatori attraverso la bellezza della natura, dell’arte e della grande musica.

Sarà – la presentazione della Galleria – un’occasione da non perdere per ritornare a immergersi nella bellezza del grande parco alberoniano, uno dei polmoni verdi più antichi e suggestivi di Piacenza, e per tornare ad apprezzare la splendida Sala degli Arazzi in una serata di canto e musica, un viaggio attraverso le arie da camera e le canzoni italiane tra Otto e Novecento e le suggestioni di alcuni brani dalla Carmen di Georges Bizet. La serata sarà anche l’occasione per svelare alla città i progetti futuri della Galleria Alberoni e i lavori che saranno realizzati nei prossimi mesi e che apporteranno interessanti novità. Sarà Giorgio Braghieri, Presidente dell’Opera Pia Alberoni, a raccontarli in apertura del concerto.

Nel più scrupoloso e attento rispetto delle misure anti-covid 19 i posti disponibili per la visita e per il concerto saranno limitati – informano i responsabili – e si potrà accedere solo con prenotazione obbligatoria.

Sala degli Arazzi, ore 20.45 – “Carmen e altre storie. Selezione dalla Carmen di G. Bizet e arie da camera e canzoni tra Otto e Novecento”. Con Giorgia Gazzola, mezzosoprano; Mauro Trombetta, baritono; Corrado Pozzoli, pianoforte. Ingresso gratuito – posti limitati – prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: 0523322635 – 3494575709. Per info: uffici@operapiaalberoni.it

Nella Sala degli Arazzi un concerto pensato come un viaggio musicale attraverso le arie da camera e canzoni tra Otto e Novecento e i più suggestivi brani di Carmen di Georges Bizet, che avrà come protagonisti Giorgia Gazzola, mezzosoprano, Mauro Trombetta, baritono e il pianista Corrado Pozzoli. Una promenade musicale dell’opera Carmen attraverso le arie e i duetti più significativi che mettono in luce la modernità del personaggio; a contorno di quest’opera, altre liriche di compositori che hanno operato tra Otto e Novecento per evidenziare anche la modernità musicale, melodica, armonica, strutturale che ha connotato l’opera di Bizet scritta tra il 1873 e il 1875.