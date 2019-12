Sabato 21 dicembre alle ore 21.30 il Milestone ospiterà il consueto Concerto di Natale della Milestone School of Music.

Come ogni anno, la scuola di musica diretta da Gianni Satta e Andrea Zermani che da ormai dodici anni vive e lavora nella sede del Piacenza Jazz Club, farà gli auguri nella maniera che le è più congeniale, ovviamente in musica. L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che avranno voglia di lasciarsi coinvolgere da una serata ad alto tasso di buone vibrazioni.

Il programma è incentrato in particolare sull’esibizione degli studenti delle classi avanzate e di musica d’assieme della scuola. Sarà quindi un’ottima occasione per apprezzare alcuni degli allievi più talentuosi che studiano da diversi anni alla MSOM, e stanno imparando con profitto a suonare lo strumento che prediligono, grazie alla vasta gamma di possibilità offerte. Saliranno sul palco dunque cantanti, batteristi, bassisti, pianisti, chitarristi e diversi tipi di fiati, i quali proporranno brani che con il tradizionale repertorio natalizio non hanno nulla a che fare. Si spazierà infatti in universi sonori anche molto diversi tra loro con grande libertà e divertimento: dal Pop-Rock dei Dire Straits e degli U2, al Soul di Rufus e Chaka Khan e del suono che ha caratterizzato l’etichetta Motown, dal Jazz di Bill Evans o Richard Galliano al Blues di Paul Clark per una carrellata di pezzi indimenticabili e senza tempo che hanno fatto la storia della musica moderna.

Ad alternarsi nel corso della serata i vari gruppi guidati dai docenti Debora Lombardo e Miriam Amato per le classi di canto, Gianni Azzali e Alex Carreri per musica d’insieme, Andrea Zermani con la Saxophone Section e Gianni Satta con l’Orchestra Laboratorio, per un totale di 40 musicisti che si alterneranno sul palco.