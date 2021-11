Concerto di Santa Barbara

Amici dell’Arte Gruppo Giovani e Touring Club Piacenza insieme per un concerto natalizio in una sede esclusiva: la chiesa di Santa Maria in Cortina (via Verdi, Piacenza), luogo Aperti per Voi del Touring Club Italiano. Il coro Vox Silvae Ensemble diretto dal maestro Federico Perotti eseguirà un concerto vocale di musica sacra in occasione della festività di Santa Barbara.

Si consiglia la prenotazione scrivendo a emilianord@volontaritouring.it oppure ad amicidellartegruppogiovani@gmail.com