Concerto d’organo in San Sisto – Federico Perotti

Domenica 13 ottobre alle ore 18‪ nella basilica piacentina di San Sisto (via San Sisto 9) si terrà un concerto d’organo. L’iniziativa nasce dalla volontà della parrocchia, con l’intento di valorizzare al meglio i tesori custoditi dalla basilica.

L’organo Facchetti-Lanzi (1545-1686) è infatti il più antico della città, un cimelio prezioso a livello nazionale, ma forse poco conosciuto a Piacenza, nonostante l’importante restauro degli anni ‘90. Anche in vista di un nuovo imminente intervento di restauro, previsto per i prossimi mesi, il maestro Federico Perotti, organista della basilica, giovane ma già molto conosciuto a livello locale, ha dato la sua disponibilità per l’evento.

Perotti suonerà musiche di Sweelinck, Frescobaldi, Rossi, Kerll e Storace. Tutte composizioni scritte nei secoli della costruzione dello strumento. Il concerto si chiuderà con una improvvisazione, con l’intento di unire i secoli e far apprezzare quanto l’antico organo possa essere vivo.

Il concerto è a ingresso gratuito e durerà circa un’ora, piacevole “aperitivo” musicale offerto a tutti gli appassionati di musica nella splendida cornice di una delle più belle chiese della città.