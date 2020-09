Concerto “Il Coraggio di Ricominciare”

Il 2° Reggimento Genio Pontieri, in collaborazione con il Comune di Piacenza, ha promosso un concerto che, nel pieno rispetto delle norme in vigore relative al contenimento ed alla gestione della situazione epidemiologica ancora in atto, avrà luogo il prossimo 23 settembre nel cortile del Palazzo Farnese alle ore 21.

L’evento vuole ricordare tutti coloro che sono stati colpiti direttamente dal COVID-19 e che, a seguito di ciò, sono venuti a mancare. E’ intendimento ricordare anche il grande impegno profuso per l’assistenza, il contenimento e la prevenzione della emergenza sanitaria, che ha colpito particolarmente l’area della città di Piacenza, dalle strutture sanitarie, dalle Forze dell’ordine e da tutte le Amministrazioni pubbliche in generale ad ogni livello.

Il concerto vuole rappresentare un momento di ricordo, di consapevolezza della resilienza che la comunità ha saputo esprimere e di speranza per il futuro. All’evento saranno invitate le autorità locali militari e civili e sarà aperto alla cittadinanza (con afflusso a partire dalle ore 20) fino ad esaurimento dei posti disponibili a sedere. Ciò nella considerazione della ridotta capienza dell’area a seguito delle limitazioni di sicurezza imposte per il contenimento del contagio da COVID-19 .

E’ vivamente raccomandata la prenotazione: circolounificatopc@pontieri.esercito.difesa.it; telefono: 0523/330511