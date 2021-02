Concerto in streaming di Daniele Ronda in piazza Cavalli

Il 17 febbraio 2021 si terrà il concerto di Daniele Ronda in streaming con la sua band al completo, al centro della Piazza principale di Piacenza deserta, piazza Cavalli dalle ore 21.

In diretta live una regia video con oltre 7 telecamere ed una scenografia di luci a valorizzare

quello che diventerà il palco di questa grande serata simbolica.

All’interno del concerto in diretta, si alterneranno alle canzoni tanti momenti live, contributi video dei posti e delle persone che rappresentano la lotta alla pandemia.

Tutti coloro che seguiranno l’evento, avranno la possibilità di interagire attraverso messaggi, commenti, saluti, richieste, dediche ecc…in diretta streaming dalla pagina Facebook di Daniele Ronda.

L’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza che si ringrazia per aver reso possibile il concerto, unico nel suo genere, in questo momento cosi grave e particolare che stiamo

attraversando.