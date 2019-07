Concerto “InCanto d’estate”

“InCanto d’estate”: concerto corale organizzato dal Coro Polifonico Farnesiano che avrà luogo giovedì 11 luglio alle ore 21 presso la Basilica di S. Antonino. Nota internazionale di questa serata è la partecipazione, come ospite, del Vocaal Ensemble Vivavoce della città di Wageningen (Olanda).

Il coro Vivavoce, composto da 35 elementi, è stato fondato nel 1993 dagli studenti dell’università di Wageningen e dal Maestro del coro e direttore Ger Vos. Da quest’anno il Coro VivaVoce ha nuovo direttore Jori Klomp, che è anche il Maestro del coro dell’Aachen Opera in Germania. Il Coro si esibisce in Olanda e all’estero proponendo programmi a tema, principalmente classici, sia “a cappella” che accompagnati dall’orchestra. L’Ensemble vocale organizza ogni anno un viaggio- tudio in un paese europeo per poter approfondire lo studio del canto corale in modo residenziale e per creare occasioni di incontro e di collaborazione con i cori locali. Sono stati presenti in Italia più volte a Volterra dove hanno tenuto concerti in palazzi e chiese cittadine, riscuotendo sempre ottimi consensi di pubblico. Per il 2019 hanno scelto di visitare Piacenza e i suoi luoghi.

Il concerto di giovedì 11 luglio avrà inizio con l’esibizione del Coro Farnesiano diretto dal Maestro Mario Pigazzini e accompagnato all’organo da Giacomo Volpe, che presenterà musiche di Monteverdi, Tallis, de Berchem, Purcell e Rachmaninov. Sar quindi la volta del Coro Vivavoce che presenterà un ricco programma “a cappella” che spazierà da Mozart a Bruckner, passando da Di Lasso, Donato fino ad arrivare ai giorni nostri con Arvo Part e Whitacre e Mäntyjärvi: un viaggio nel tempo e nei diversi stili musicali. Per concludere la serata e per sigillare una nuova amicizia e collaborazione, i due cori uniti canteranno insieme “An Die Freude”- Inno alla Gioia di L. van Beethoven

L’ingresso è gratuito.

Coro Farnesiano: www.corofarnesiano.it

Vocaal Ensemble Vivavoce www.vivavoce.nl/