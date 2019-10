Concerto “La musica per liuto al tempo di Leonardo”

Venerdì 11 ottobre un suggestivo concerto omaggerà “la musica al tempo di Leonardo” con Massimo Lonardi (Liuto rinascimentale e barocco) e Giuliano Lucini (arciliuto) e con la partecipazione di Alessandra Gardini (voce) e Maddalena Scagnelli (violino).

«La musica per liuto al tempo di Leonardo» si svolgerà presso il Giardino del Palazzo Vescovile alle ore 21 (in caso di maltempo avrà luogo nell’attigua Sala delle Colonne). L’evento è curato da Maddalena Scagnelli e Appennino Festival in collaborazione con l’associazione Domus Justinae.