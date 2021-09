Concerto “Le stagioni della musica. Autunno”

Dopo gli eventi online dedicati alla Primavera e all’Estate, disponibili sul canale YouTube del Centro Culturale Italo-Tedesco, si torna live con il nuovo appuntamento de “Le stagioni della musica”, un concerto fuori dagli schemi dove le note prenderanno i colori e la poesia delle foglie d’Autunno.

“Le stagioni della Musica” è un progetto ideato da Dario Bonuccelli in esclusiva per l’ACIT di Piacenza: un viaggio in quattro tappe che vuole mostrare come compositori di diverse epoche e di diversi Paesi hanno interpretato e descritto le stagioni e i momenti dell’anno. Fil rouge dei quattro eventi è la celebre raccolta dei dodici Jahreszeiten di Čajkovskij (eseguiti integralmente a gruppi di tre) accostati di volta in volta a composizioni di altri autori, sempre dedicate al medesimo tema. Sarà un modo per scoprire, accanto a brani più famosi, anche pagine meno note ma non per questo meno affascinanti. Protagonisti di questo evento, che avrà luogo Giovedì 23 Settembre alle ore 18 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, saranno Yvetta Martos (voce) e Dario Bonuccelli, al pianoforte.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria ad acitpc@acitpiacenza.it; accesso e partecipazione con Green Pass.

Yvetta Martos, nata in Ungheria, ha compiuto gli studi di canto lirico presso il Conservatorio di Pécs. Ha quindi seguito corsi di perfezionamento in Germania, presso la Hochschule für Musik di Augsburg, ottenendo il primo classificato nel corso di voci liriche. Si è dedicata allo studio della musica sacra e ha proseguito gli studi in Italia presso il Conservatorio Paganini di Genova. Svolge un’intensa attività concertistica in Ungheria, Germania, Inghilterra e Italia, dimostrandosi artista eclettica in grado di spaziare in diversi repertori, dal quello Sacro Barocco (soprattutto Bach, Haendel, Vivaldi), a quello Classico e a quello Liederistico (specializzandosi nelle composizioni di Brahms, Schubert, Schumann e Richard Strauss), senza tralasciare l’Operetta e l’Opera lirica: in quest’ultimo ambito, ha debuttato in diversi ruoli per prestigiosi teatri in Germania, Ungheria e Repubblica Ceca. Attualmente insegna canto alle Musikschulen di Geretsried e di Wolfratshausen.

Dario Bonuccelli si forma con Luciano Lanfranchi. Si diploma in pianoforte nel 2004, presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, col massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Si perfeziona con Franco Scala, Andrea Lucchesini e Pietro De Maria (diploma triennale alla Scuola di Musica di Fiesole) e nel 2011 si laurea al biennio specialistico al Conservatorio Paganini con Marco Vincenzi con la votazione di 110, lode e menzione speciale. E’ diplomato in composizione e molti suoi lavori sono stati eseguiti in pubblico. Presente in moltissimi concorsi nazionali ed internazionali, raccoglie quarantadue primi premi, di cui venticinque assoluti, numerose borse di studio e riconoscimenti speciali. Ha tenuto centinaia di concerti, come solista e in varie formazioni da camera, in 14 Paesi europei e Giappone, suonando in sale prestigiose. Ha al suo attivo diverse incisioni discografiche con Dynamic, Stradivarius e Tactus. Insegna pianoforte principale al Conservatorio di Alessandria.