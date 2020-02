Sabato 8 febbraio alle ore 21 al Teatro President di Piacenza, a cura della Famiglia Piasinteina, serata con il bel canto con il Concerto lirico “Nessun dorma”, con il Coro Vallongina di Fiorenzuola d’Arda e l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici con il M° Roberto Sidoli al pianoforte. Ospiti d’onore: il soprano Paola Sanguinetti, il tenore Cosimo Vassallo e il Baritono Milton Miller. Direttore Concertatore M° Roberto Scotti.

Programma della serata, prima parte: G.Verdi da Nabucco: Va pensiero (coro); G. Verdi da la Forza del destino: La vergine degli angeli (soprano e coro); G. da L’elisir d’amore: Una furtiva lagrima (tenore); G. Rossini da Il barbiere di Siviglia: Largo al factotum (baritono); F. Lehar da Il paese del sorriso: Tu che m’hai preso il cuor (soprano, tenore e coro); G. Verdi da I Lombardi: Noi ti lodiamo (Soli e coro); G. Puccini da Tosca: Vissi d’arte, vissi d’amore (soprano). Seconda parte: G. Puccini da Turandot: Nessun dorma (tenore); F. Floock-S.Gastoldon: Musica proibita (tenore, soprano e coro); G. Verdi da Macbeth: Inno alla vittoria (coro); G. Puccini da Tosca: E lucevan le stelle (tenore); G. Bizet da Carmen: Toreador (baritono, soprano e coro); G. Rossini da Mosè: Dal tuo stellato soglio (soli e coro); E. De Curtis-Fumò-Marischka: Non ti scordar di me (tenore, soprano e coro); G. Verdi da La traviata: Libiam (tenore, soprano e coro).

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 da Lunedì a Sabato dalle 7 alle 19 – Info e prenotazioni: tel.389 9320964 – famigliapiasintena1953@gmail.com e C/O “Mamma e Bimbi” Via S. Fiorenzo 49—Fiorenzuola d’Arda (PC) (in orario apertura negozio)