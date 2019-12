Concerto “Nel tempo della musica”

Apertura straordinaria della Galleria Alberoni a Piacenza. Per l’occasione, mercoledì 1 gennaio 2020, andrà in scena un originale programma interamente dedicato al tema del tempo, a poche ore dai festeggiamenti e dal conto alla rovescia che avrà sancito la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo.

Alle ore 18, nella Sala degli Arazzi, il tema del tempo si farà musica, con il concerto a cura dei docenti dell’Accademia della Musica di Piacenza, intitolato “Nel tempo della musica” (ingresso gratuito): un vero e proprio viaggio nelle musiche ispirate al tema del tempo e alle riflessioni sul suo incessante scorrere, con brani scelti da Ludwig van Beethoven fino a Ludovico Einaudi.

Il programma musicale: E.Elgar, Chanson De Matin; E.Elgar, Chanson de Nuit; P.I Ciaikovsky, Canto d’Autunno, F.Chopin, Notturno, L.V. Beethoven, Chiaro di luna, J.S.Bach, Preludio ( tratto dalla suite per violoncello), G.B.Pescetti, Presto, D.Rossi, Les Adieux, D.Rossi, Impromptu, A.Piazzolla, Oblivion, L.Einaudi, Stella del mattino, D.Alexander, All is calm, C.Rollin, Sunrise on the Matterhorn, J.Strauss, Valzer Rose del Sud.

Suonano: Nicoletta Rosati, violoncello, Caterina Caterini, violino, Elena Gobbi, pianoforte