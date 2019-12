Concerto Spirit Gospel Choir

Un po’ come un ritorno alle origini. Questo significa per i coristi di Spirit Gospel Choir, il coro diretto da Andrea Zermani, tornare nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonino Martire a Travo venerdì 20 dicembre alle ore 21.

Proprio in quella stessa chiesa, in una notte che precedeva di poco il Natale dell’anno 2012, l’incontro con una formazione corale che veniva dall’America profonda aveva cambiato il loro destino portando il coro, nato da pochi mesi, a comprendere quanto profondo fosse il legame con il Gospel, inteso non tanto come genere musicale, ma piuttosto come stile di vita e modo di mettersi in collegamento con quanto di spirituale vi è in ciascuno.

Il coro e i suoi componenti, si sta ormai per superare la cinquantina, aspettano tutte le persone che in questi anni hanno amato la sua musica insieme a coloro che magari ne sono incuriositi ma non hanno mai avuto l’occasione, per farvi gli auguri a modo loro, passando una serata di speranza e di riflessioni in musica in prossimità del Natale.

Il concerto è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Travo e la Parrocchia. L’ingresso è libero.