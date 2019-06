Concerto Spirit Gospel Choir

Un legame speciale quello che lega Spirit Gospel Choir e il paese di Travo, una delle perle della Val Trebbia. Vi sono state scritte alcune delle pagine più belle della storia del coro, compresa quella della sua fondazione, oltre a essere il luogo di origine di diversi coristi, vecchi e nuovi, e del direttore, Andrea Zermani.

Dopo qualche anno di assenza è stato così naturale creare una nuova occasione per rafforzare questo reciproco sentimento di affinità elettive: il coro si esibirà così di nuovo in concerto in piazza Trento a Travo sabato 15 giugno alle ore 21 grazie alla collaborazione con il Comune di Travo. L’ingresso è libero.

“Il coro non è un meccanismo statico e non rimane mai uguale a se stesso; si tratta invece di un organismo vivente, in continua evoluzione” spiega il direttore Zermani “Io stesso lo osservo incessantemente crescere e progredire, sia a livello di legame all’interno del gruppo sia dal punto di vista della consapevolezza di che cosa significa cantare Gospel oggi, del messaggio profondo che ognuno dei nostri brani porta con sé”.

Si avrà così modo di ascoltare i brani storici, quelli contenuti nel CD del coro dal titolo “Flying Spirit”, in alternanza con alcuni nuovissimi, mai ascoltati prima e cantati per la piazza di Travo per la prima volta. “Non vediamo l’ora di presentare i nuovi brani al pubblico dopo un intero inverno di gestazione “ racconta ancora Zermani “Sentiamo che sono maturi e speriamo che piacciano almeno tanto quanto piacciono a noi che li cantiamo, diventando i nostri nuovi classici”.

L’appuntamento è dunque nella piazza centrale di Travo per sabato 15 giugno, in caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa del paese.