Concerto “Transitus Animae”

Giovedì 28 ottobre alle ore 21 il prestigioso Perosi Festival 2021 toccherà anche Piacenza con il “Transitus Animae”, grande concerto all’interno della Cattedrale in occasione delle celebrazioni per i 900 anni.

L’Opera di inizio Novecento vedrà la straordinaria partecipazione di Anna Maria Chiuri con alcuni brani per la liturgia composti da Perosi durante il suo viaggio a Palermo nel 1948 e dedicati a Santa Rosalia. All’organo il maestro Federico Perotti. Il ricco programma prevederà anche un omaggio a Vincenzo Bellini, con l’esecuzione, in prima assoluta nel territorio nazionale, del “Te Deum in do maggiore” eseguito dal Coro Lirico Siciliano diretto dal maestro Francesco Costa. Ingresso libero, accesso con Green Pass.