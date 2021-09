Concerto “Vespro” per voci e organo

Sabato 2 ottobre alle ore 21, presso la Basilica di S. Maria di Campagna Piacenza, si terrà un concerto per voci ed organo: il M° Federico Perotti insieme al coro VOX SILVAE ENSEMBLE eseguiranno musiche corali che Padre Davide Da Bergamo scrisse all’epoca per il coro del Convento di frati e che venivano eseguite durante le celebrazioni in ogni tempo liturgico. Proprio come in un opera lirica in questi brani si susseguono cori, soli, duetti inediti che Federico Perotti porterà all’ascolto della cittadinanza.

Verrà eseguito un album che uscirà il prossimo anno e sarà la prima incisione assoluta incentrata sul repertorio corale dell’autore.