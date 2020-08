Ritorna dal 22 al 29 agosto Concorto Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi, che si terrà come di consuetudine a Pontenure, in provincia di Piacenza, nella tradizionale cornice di Parco Raggio di Pontenure e a Piacenza, presso Palazzo Ghizzoni Nasalli. Otto giorni di cinema, musica e un seminario di critica.

Sono 46 i film in selezione, fra cui 28 prime italiane, provenienti da 33 diversi Paesi, selezionati per partecipare al Festival e che si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, il premio per il miglior film che verrà assegnato da una giuria internazionale composta da personalità di spicco del mondo del cinema europeo e per la prima volta sarà composta di sole giurate donne: Doris Bauer, direttrice di VIS Vienna Short Film Festival Ana David, programmer della Berlinale e Indie Lisboa (Portogallo) e Gaia Meucci-Astley, programmer di Encounters Short Film Festival di Bristol (UK).

IL PROGRAMMA COMPLETO

INGRESSI – Le proiezioni pomeridiane presso Palazzo Ghizzoni Nasalli sono a ingresso libero

Intero Parco Raggio: 7 € ridotto* – 5 €

Serate del 27 e 28 agosto: 8 € ridotto* – 6 €

Abbonamento completo 8 sere (compresa le serate del 27 e 28 agosto): intero – 40 € ridotto* – 35 €

* under 30 / tesserati arci / possessori tessera coop