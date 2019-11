Conferenza e presentazione del libro “7 punti per vivere meglio” di Antonella Spotti

Quanto potere personale abbiamo a disposizione per rendere la nostra vita come la desideriamo? Abbiamo molte più capacità di quello che crediamo ma nessuno ci ha insegnato ad usare al meglio il nostro potenziale. 7 punti per trasformare alcuni semplici aspetti della nostra quotidianità in potenti strumenti di cambiamento.