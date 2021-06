Conferenza “I vantaggi del bilinguismo regionale”

Il “dialetto” è davvero una lingua? È sbagliato insegnarlo ai bambini? Non c’è il rischio di compromettere con il “dialetto” il loro apprendimento dell’italiano?

A queste domande risponderà il professor Marco Tamburelli dell’Università di Bangor, Regno Unito, nel corso di una conferenza on line che verrà trasmessa in streaming giovedì 10 giugno alle 21 dal titolo “I vantaggi del bilinguismo regionale”. L’evento sarà ospitato sulla pagina Facebook di #parlummpiasintein (www.facebook.com/parlummpiasintein), il progetto di rivitalizzazione linguistica del Comune di Piacenza già vincitore di due bandi della Regione Emilia-Romagna.

Tamburelli, linguista originario di Voghera (Pv), esporrà i benefici cognitivi derivanti dal padroneggiare tanto un idioma regionale quanto un dialetto della lingua nazionale, come dimostrato da studi accademici. Al pubblico sarà illustrato anche il sottovalutato multilinguismo dell’Italia, paese che, secondo l’Unesco, si caratterizza per la presenza di ben 31 lingue autoctone, abitualmente definite “dialetti”, e spesso circondate da stereotipi e pregiudizi. «Una di esse è l’emiliano – spiega l’assessore alle Identità e Tradizioni, Luca Zandonella – che l’Amministrazione comunale si impegna a promuovere nella sua varietà piacentina. Con questa iniziativa intendiamo elevare il dibattito sugli idiomi locali, presentando alla cittadinanza docenti e ricercatori universitari che si occupano di lingue regionali e minoritarie. Un prossimo appuntamento in presenza sarà invece in programma a fine mese».

Dopo i saluti dell’assessore, interverrà Fabio Doriali, docente di lingue straniere ed attore, nonché autore e regista della serie web “I Strass e la Seda” (girata nell’ambito di #parlummpiasintein), che sottolineerà come la conoscenza di una lingua regionale può essere un supporto nell’insegnamento delle lingue straniere ed un collegamento con i principali idiomi nazionali europei. Esempio di ciò è stato fornito nei seminari di linguistica, ideati e condotti dallo stesso Doriali, che l’assessorato ha organizzato con il liceo “Melchiorre Gioia” per gli studenti dell’indirizzo linguistico negli scorsi mesi di aprile e maggio.